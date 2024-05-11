Следком расследует обстрел кассетными бомбами нефтебазы в ЛНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следственный комитет России займется расследованием обстрела кассетными боеприпасами города Ровеньки в ЛНР, в результате чего три человека погибли и еще восемь получили ранения, сообщает пресс-служба ведомства. В числе раненых значится один несовершеннолетний. Действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка, уточнили в СКР.

Вследствие обстрела кассетными боеприпасами украинскими националистами города Ровеньки в ЛНР три человека погибли. <...> Следователи СК России установят обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении.

Вечером 10 мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об ударе со стороны ВСУ по нефтебазе в Ровеньках. По данным Минздрава региона, скончались трое сотрудников предприятия, раненых отправили в местные госпитали. В населенный пункт экстренно направили бригаду санавиации в составе хирурга, анестезиолога, травматолога и комбустиолога.

До этого атаке со стороны ВСУ подверглись город Белгород и Белгородский район. По словам главы региона, были зафиксированы прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили. В результате обстрела пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. Девочку 11 лет с осколочными ранениями доставили в детскую областную больницу.