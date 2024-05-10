Нефтебаза загорелась после обстрела ВСУ города в ЛНР Пасечник: на нефтебазе в городе Ровеньки начался пожар после удара ВСУ

Фото: МО Украины

Украинские военные обстреляли нефтебазу в городе Ровеньки, написал в своем Telegram-канале глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. По его информации, на объекте начался пожар. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Противник открыл огонь по мирному городу Ровеньки. Из-за обстрела огнём объята нефтебаза, также повреждены дома вокруг. <...> На место сразу выехали пожарные. Сейчас главная задача — не допустить распространение огня на жилые дома, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупреждал, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Новопетровка. Под удар украинской армии попал детский сад, шесть жилых домовладений и коммерческий объект. Пострадавших среди мирного населения не было.

До этого воздушной атаке со стороны ВСУ подверглись город Белгород и Белгородский район. По словам главы региона, были зафиксированы прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили. В результате атаки пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. Девочку 11 лет с осколочными ранениями доставили в детскую областную больницу.

Средства противовоздушной обороны также уничтожили украинский беспилотник в Медвенском районе Курской области, отмечал губернатор Роман Старовойт. Согласно предоставленной информации, дрон был самолетного типа.