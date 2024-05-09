ВСУ обстреляли детский сад в российском регионе в День Победы Гладков: детский сад в белгородском селе Новопетровка попал под обстрел ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли село Новопетровка в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, под удар украинской армии попал детский сад, шесть жилых домовладений и коммерческий объект. Пострадавших среди мирного населения нет.

Под обстрел ВСУ попало село Новопетровка Валуйского городского округа. Никто из мирных жителей не пострадал. Осколками снарядов повреждены шесть частных жилых домовладений (выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы), один коммерческий объект и детский сад, — написал Гладков.

Глава региона добавил, что в результате обстрела также получила повреждения линия электропередачи. На месте работают аварийные и оперативные службы, продолжая подворовой обход территории.

Ранее воздушной атаке со стороны ВСУ подверглись город Белгород и Белгородский район. По словам Гладкова, были зафиксированы прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили. В результате атаки пострадали восемь человек, в том числе один ребенок. Девочку 11 лет с осколочными ранениями доставили в детскую областную больницу.