Украинский БПЛА сбили в Курской области Губернатор Старовойт: российская ПВО сбила беспилотник ВСУ в Курской области

Фото: МО Украины

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник в Медвенском районе, заявил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. Минобороны РФ информацию не комментировало.

В Курской области работает ПВО. В Медвенском районе сбит украинский БПЛА самолётного типа. Благодарю наших защитников! — отметил глава региона.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз писал, что три украинских беспилотника были сбиты силами противовоздушной обороны над Трубчевским районом. Пострадавших и разрушений инфраструктуры зафиксировано не было, обратил внимание он.

До этого Вооруженные силы Украины открыли огонь по территории Белгородской области. Под обстрелом оказался город Шебекино, никто из жителей не пострадал, однако повреждения получили объекты на промышленном предприятии.

Кроме того, в ночь на 9 мая украинские беспилотники совершили попытку атаки на гражданский объект — нефтебазу в селе Юровка под Анапой. По информации оперативного штаба Кубани, на место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы. Предварительно, пострадавших зафиксировано не было. Около шести БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы.