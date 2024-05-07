ВСУ атаковали российский город Гладков: ВСУ открыли огонь по городу Шебекино в Белгородской области

Вооруженные силы Украины открыли огонь по территории Белгородской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, под обстрелом оказался город Шебекино, никто не пострадал.

Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. Никто из мирных жителей не пострадал. Есть повреждения на территории промышленного предприятия — посечены складские помещения и емкости. Оперативные службы работают на месте, — сказал Гладков.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль и два автобуса, перевозивших сотрудников свинокомплекса ГК «Агро-Белогорье» на работу. Инцидент произошел в районе села Березовка в Борисовском районе Белгородской области. В результате погибли семь мирных жителей, сообщил Гладков. Он принес соболезнования жителям в связи с трагедией. Число пострадавших в результате атаки дронами достигло 42 человек. Трое из них — дети.

Накануне украинская армия дважды за день пыталась атаковать село Муром Шебекинского городского округа. В результате атаки повреждения получил инфраструктурный объект связи и линия электроснабжения, обошлось без пострадавших среди местных жителей, уточнил губернатор Белгородской области.