Украинские БПЛА атаковали нефтебазу в регионе РФ Украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Краснодарском крае

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press/Global Look Press

В ночь на 9 мая украинские беспилотники совершили попытку атаки гражданского объекта — нефтебазы в селе Юровка под Анапой, сообщил в официальном Telegram-канале оперативный штаб Кубани. На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет.

По данным ЕДДС Анапы, около шести БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар — повреждены несколько резервуаров, — сказано в публикации оперштаба.

Власти заявили, что к тушению возгорания привлечены 62 человека и 20 единиц техники. В том числе от МЧС России 25 человек и семь единиц техники. На месте находится мэр Анапы Василий Швец, который лично курирует ликвидацию ЧС.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили пять дронов Вооруженных сил Украины над территорией Белгородской области, информировало 8 мая Министерство обороны РФ. По данным ведомства, украинская армия пыталась совершить атаку на российские объекты с применением беспилотника самолетного типа.

ВСУ открыли огонь по территории Белгородской области, сообщал ранее губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, под обстрелом оказался город Шебекино, никто не пострадал.