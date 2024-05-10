Над Брянской областью уничтожили несколько беспилотников ВСУ Богомаз: три дрона ВСУ уничтожили над Трубчевским районом в Брянской области

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Три украинских беспилотника были сбиты силами противовоздушной обороны над Трубчевским районом, передал в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Трубчевским районом силами ПВО Министерства обороны РФ, — уточнил глава области.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что российские силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников, которые направлялись в сторону столицы. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших не было, подчеркнул градоначальник.

7 мая Вооруженные силы Украины открыли огонь по территории Белгородской области. Под обстрелом оказался город Шебекино, никто из жителей не пострадал, однако повреждения получили объекты на промышленном предприятии.

До этого украинская армия дважды за день пыталась атаковать село Муром Шебекинского городского округа в Белгородской области. В результате инцидента повреждения получил инфраструктурный объект связи и линия электроснабжения, обошлось без пострадавших среди местных жителей.