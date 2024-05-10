Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Москву Собянин: средства ПВО пресекли атаку БПЛА на Москву в округе Подольск

Фото: МО Украины

Российские силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы, в городском округе Подольск, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, разрушений и пострадавших, предварительно, нет. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Силами ПВО Минобороны в городском округе Подольск отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Минобороны РФ информировали, что средства противовоздушной обороны уничтожили снаряды реактивной системы залпового огня RM-70 «Vampire» и беспилотники ВСУ над Белгородской, Брянской и Курской областями. Попытки атак были совершены в ночное время, уточнили в оборонном ведомстве.

До этого в ночь на 9 мая украинские беспилотники совершили попытку атаки на гражданский объект — нефтебазу в селе Юровка под Анапой. По информации оперативного штаба Кубани, на место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы. Предварительно, пострадавших зафиксировано не было. Около шести БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы.