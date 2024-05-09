«Вампиры» и дроны ВСУ сбили над тремя российскими регионами МО: «Вампиры» и БПЛА ВСУ сбиты над Белгородской, Курской и Брянской областями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства противовоздушной обороны уничтожили снаряды реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» и беспилотники ВСУ над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что попытки атак были совершены в ночное время.

Дежурными средствами ПВО были уничтожены пятнадцать реактивных снарядов и один БПЛА над территорией Белгородской области, два БПЛА уничтожены над территорией Брянской области и три БПЛА — над Курской областью, — говорится в сообщении.

Утром 9 мая ВСУ атаковали спальный район Белгорода. Мэр города Валентин Демидов сообщил, что в результате обстрелов пострадали восемь человек, пятеро из них госпитализированы.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территорией региона. По его данным, инцидент произошел в Клинцовском районе.

Кроме того, оперативный штаб Кубани сообщал, что в ночь на 9 мая украинские беспилотники совершили попытку атаки гражданского объекта — нефтебазы в селе Юровка под Анапой. Там сбили около шести дронов Вооруженных сил Украины, несколько БПЛА упали на территории предприятия. По имеющимся данным, пострадавших нет.