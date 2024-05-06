ВСУ совершили повторную атаку на российское село Гладков: ВСУ второй раз за день атаковали село Муром под Белгородом

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины второй раз за день открыли огонь по селу Муром Шебекинского городского округа, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал, однако повреждена линия электроснабжения.

Под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Нарушена линия электроснабжения, под отключение попадают абоненты сел Муром, Архангельское и Нехотеевка, а также частично абоненты села Новая Таволжанка. Аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий, — написал Гладков.

За несколько часов до этого ВСУ атаковали Муром дроном-камикадзе. В результате атаки повреждения получил инфраструктурный объект связи, обошлось без пострадавших среди местных жителей, уточнил губернатор.

Кроме того, украинский беспилотник 6 мая атаковал автомобили с сотрудниками предприятий Белгородской области. В результате погибли семь человек, пострадали свыше 30, двое из которых дети. Один из находившихся в машине мужчин получил тяжелое проникающее ранение брюшной полости, его экстренно доставили на операцию. Других пострадавших с осколочными ранениями разной степени тяжести также госпитализировали.