В результате воздушной атаки ВСУ в Белгороде пострадали люди Гладков: в результате воздушной атаки ВСУ на Белгород пострадали восемь человек

Фото: МО Украины

Город Белгород и Белгородский район подверглись воздушной атаке со стороны Вооруженных сил Украины, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, пострадали люди. Известно, что есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и частные автомобили. Информация о последствиях воздушной атаки уточняется.

Гладков проинформировал о восьми пострадавших, из них один ребенок. По его сведениям, четыре человека с осколочными ранениями были доставлены в городскую больницу.

11-летняя девочка с осколочными ранениями левой стопы доставлена в детскую областную клиническую больницу. Еще троим пострадавшим медицинскую помощь оказали на месте, от госпитализации они отказались, — заявил глава области.

По предварительным данным, в результате обстрела различные разрушения зафиксированы в 34 квартирах в 19 многоквартирных домах и одном частном жилом доме. Также повреждены 37 транспортных средств. В Белгородском районе в поселке Дубовое пострадала кровля в четырех частных жилых домовладениях и три машины.

В ночь на 9 мая украинские беспилотники совершили попытку атаки гражданского объекта — нефтебазы в селе Юровка под Анапой. Как сообщил оперативный штаб Кубани, на место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы. По предварительной информации, пострадавших нет. Около шести БПЛА были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы.