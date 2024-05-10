Удар ВСУ по нефтебазе в ЛНР привел к жертвам Минздрав ЛНР: три человека погибли при ударе ВСУ по нефтебазе в Ровеньках

Фото: МО Украины

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нефтебазе в Ровеньках привел к гибели трех сотрудников предприятия, приводит пресс-служба Минздрава ЛНР слова главы ведомства Натальи Пащенко. По ее информации, еще семь человек получили ранения. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Кроме того, у нас семеро пострадавших. Четверо в тяжелом состоянии. Один из них переведен на ИВЛ. Двое в состоянии средней тяжести. У всех минно-взрывные травмы. И вот только сейчас поступила информация, что среди пострадавших есть ребенок, — отметила министр.

Всех раненых госпитализировали в местную больницу, говорится в сообщении. Также в населенный пункт из ЛРКБ выдвинулась бригада санавиации в составе хирурга, анестезиолога, травматолога и комбустиолога.

Ранее ВСУ обстреляли из минометов поселок городского типа Днепряны в Новокаховском районе Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Украинские военные атаковали гражданские объекты, обратил внимание он.

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник предупреждал, что Киев обстрелял нефтебазу, расположенную в черте Луганска. На объекте инфраструктуры начался пожар, сведения о пострадавших не уточнялись. На месте инцидента работали сотрудники МЧС, чтобы предотвратить распространения огня.