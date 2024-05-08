ВСУ обстреляли нефтебазу в Луганске Пасечник: в Луганске после обстрела ВСУ загорелась нефтебаза

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Поздней ночью Вооруженные силы Украины обстреляли нефтебазу, расположенную в черте Луганска, написал в своем Telegram-канале глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник. По его информации, там начался пожар, сведения о пострадавших уточняются. Минобороны РФ эти сведения не комментировало.

На месте работают сотрудники МЧС. Сейчас основная задача — потушить пожар, чтобы защитить мирных жителей и их дома от огня, — написал губернатор.

До этого украинские БПЛА ударили по электроподстанции в Каменско-Днепровском районе Запорожской области, информировал губернатор Евгений Балицкий. Минобороны России не комментировало эти данные. По словам главы региона, никто из местных жителей не пострадал. Порядка 700 абонентов остались без света в результате атаки.

России необходимо перестать действовать на Украине лишь в ответ на чужие шаги и начать самостоятельно повышать ставки, ранее предложил военный корреспондент Александр Коц. Он предложил производить не условные пуски, а «жахнуть» тактическим ядерным оружием.

Москва будет добиваться осуждения со стороны мирового сообщества ударов по Крыму ракетами ATACMS, заявлял зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его мнению, ситуация может привести к «огромной беде для всего человечества».