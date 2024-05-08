ВСУ обстреляли из минометов поселок Днепряны под Херсоном

Фото: МО Украины

ВСУ обстреляли из минометов поселок городского типа Днепряны в Новокаховском районе Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, украинские военные атаковали гражданские объекты.

Жертв удалось избежать. Один из частных домов был серьезно поврежден, — написал Сальдо.

Ранее в Херсонской области задержали сотрудника МЧС России, который был завербован военной разведкой Украины. Речь идет о мужчине 1987 года рождения. Он был завербован Киевом в июле 2022 года. По данным силовиков, подозреваемый хранил дома взрывные устройства для совершения диверсионно-террористических актов в регионе. Против задержанного возбуждено уголовное дело.

Также сообщалось, что российские силы уничтожили цех ВСУ по производству твердого ракетного топлива. По данным МО РФ, удары нанесены по складам горючего и военно-технического имущества украинской армии. Также подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи. Нанесено поражение формированиям 58-й мотопехотной и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Макаровка и Пречистовка ДНР, отражена контратака штурмовой группы 123-й бригады теробороны в районе населенного пункта Старомайорское.