Появились свежие данные о пожарах на нефтебазе в ЛНР В ЛНР потушен крупный пожар на нефтебазе после обстрела ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Ровеньки Луганской Народной Республики ликвидированы почти 20 очагов возгораний, возникших после ракетного удара ВСУ по нефтебазе, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Отмечается, что в операции было задействовано 85 пожарных.

Спасатели МЧС России ликвидировали возгорания в результате обстрела ВСУ города Ровеньки. Сотрудники МЧС России ликвидировали 18 очагов возгорания в результате обстрела и не допустили увеличения площади пожара. На месте работали 85 пожарных и 12 единиц техники, — указано в заявлении.

Ранее глава Минздрава ЛНР Наталья Пащенко сообщила, что жертвами удара украинских военных по нефтебазе в Ровеньках стали три человека, еще восемь человек пострадали. По его словам, состояние одного из пациентов оценивается как тяжелое, он подключен к аппарату ИВЛ.

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник, говоря об обстреле ВСУ по нефтебазе, заявил, что удар, вероятно, был нанесен с помощью дальнобойных ракет ATACMS. Он уточнил, что ракеты производятся в США, а также имеют модификации с кассетными боеприпасами.

До этого ВСУ уже обстреливали нефтебазу, но на территории Луганска. На объекте инфраструктуры было зафиксировано возгорание, сведения о пострадавших не обнародовались.