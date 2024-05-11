В ЛНР рассказали, чем ВСУ могли ударить по нефтебазе в Ровеньках Пасечник: удар по нефтебазе в Ровеньках могли нанести ракетами ATACMS

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины могли нанести удар по нефтебазе в городе Ровеньки ракетами американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами, написал в своем Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, восемь пострадавших находятся в больнице.

Как и при недавней атаке на Луганск, сегодняшний удар по Ровенькам предположительно был нанесен ракетами американского производства ATACMS с кассетными боеприпасами. К сожалению, количество погибших увеличилось до трех, ещё восемь находятся в больнице — шесть с минно-взрывными травмами, — говорится в сообщении.

В результате инцидента повреждения также получили жилые дома, сельхозтехника и гражданские автомобили, добавил Пасечник. На месте обстрела работают сотрудники МЧС и следователи, констатировал он.

Ранее глава ЛНР предупреждал, что из-за обстрела со стороны украинских военных на нефтебазе начался пожар. Как подчеркнул Пасечник, пожарные стараются не допустить распространения огня на жилые дома, находящиеся поблизости.

До этого ВСУ уже обстреливали нефтебазу, но на территории Луганска. На объекте инфраструктуры было зафиксировано возгорание, сведения о пострадавших не обнародовались. На месте инцидента работали сотрудники МЧС.