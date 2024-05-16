«В роли Балаганова»: военкор оценил запросы Зеленского Коц: выпрашивающий ЗРК Зеленский ведет себя как персонаж Ильфа и Петрова

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Выпрашивая оружие у западных стран, президент Украины Владимир Зеленский ведет себя как персонаж романа И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок» Шура Балаганов, написал военный корреспондент Александр Коц. Так он прокомментировал слова украинского лидера, что Киев может потерять Харьков, если не получит две системы противовоздушной обороны Patriot.

Поразительная точность в запросах. А почему именно две [системы Patriot]? Напоминает бессмертный диалог двух других известных мошенников: — Скажите, Шура, честно, сколько вам нужно денег для полного счастья? — Для полного счастья… нужно… шесть тысяч четыреста рублей, — написал Коц.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины попытались перехватить управляемые авиабомбы ВС РФ, однако вместо этого потеряли две зенитно-ракетные системы Patriot. Войска стянули ЗРК к фронту, однако российские беспилотники обнаружили их первыми, в результате чего они просто навели на Patriot ракеты ВКС России.

До этого британский эксперт Александр Меркурис заявил, что системы Patriot не смогут защитить украинских военных от российских ракет «Искандер-М» и «Циркон». Он обратил внимание, что ВС РФ уже применяли снаряды на поле боя.