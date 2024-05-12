ВСУ потеряли два «Патриота», пытаясь перехватить «дешевые» авиабомбы ВС РФ Daily Mail: ВСУ потеряли две установки Patriot в попытке перехватить ракеты РФ

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Зенитно-ракетная система Patriot

Вооруженные силы Украины попытались перехватить управляемые авиабомбы ВС РФ, однако вместо этого ВСУ потеряли две зенитно-ракетные системы Patriot, сообщил британский эксперт Джастин Бронк в интервью Daily Mail. По его словам, войска стянули ЗРК к фронту, однако российские беспилотники обнаружили их первыми, в результате чего они просто навели на Patriot ракеты ВКС России.

К сожалению, от управляемых авиабомб очень сложно обороняться, потому что россияне могут запускать их издалека. Украинцы стянули близко к фронту системы Patriot и радары, чтобы в нужный момент быстро их задействовать. Они потеряли две пусковые установки Patriot, беспилотник нашел их и навел на них баллистические ракеты, — объяснил Бронк.

Американские системы противовоздушной обороны — чрезвычайно редкое и нужное оружие, добавил эксперт. Со стороны ВСУ было неразумно использовать его для охоты за таким дешевым и массовым средством поражения, как авиабомбы, указал он.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Patriot не смогут защитить украинских военных от российских ракет «Искандер-М» и «Циркон». Он обратил внимание, что ВС РФ уже применяли снаряды на поле боя.