В Британии озвучили Украине плохие новости о Patriot Меркурис: комплексы Patriot не спасут ВСУ от «Искандеров» и «Цирконов»

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Зенитные ракетные комплексы Patriot американского производства не смогут защитить украинских военных от российских ракет «Искандер-М» и «Циркон», такое мнение в своем блоге на YouTube высказал британский эксперт Александр Меркурис. Он обратил внимание, что ВС РФ уже применяли снаряды на поле боя.

Очевидно, что ЗРК Patriot не может защитить [ВСУ] от баллистических ракет «Искандер-М» и гиперзвуковых ракет «Циркон», которые русские уже использовали в бою, — заявил эксперт.

Меркурис выразил уверенность, что удручающее положение украинских войск не изменится от поставок Киеву других систем противовоздушной обороны западными партнерами. Кроме того, они не защитят ВСУ от авиаударов с воздуха.

Ранее президент США Джо Байден поручил направить Украине военную помощь на сумму $400 млн. По информации СМИ, новый пакет будет включать снаряды для комплексов Patriot, ракеты для Stinger и Javelin, а также боевые машины пехоты Bradley. Кроме того, Вашингтон передаст Киеву самодельные взрывные устройства MRAP.

До этого Меркурис назвал наступление российских войск на Харьков ответом на санкционированные президентом Украины Владимиром Зеленским и главой ГУР Кириллом Будановым обстрелы Белгорода. Он считает, что виновники изменения ситуации на фронте «совершили глупость».