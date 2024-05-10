Байден выделил Украине военную помощь на $400 млн

Фото: defense.gov

Президент США Джо Байден поручил направить Украине военную помощь на $400 млн, говорится в заявлении пресс-службы Белого дома. Американский лидер отдал соответствующее распоряжение госсекретарю Энтони Блинкену.

В заявлении говорится, что американский лидер «предоставил госсекретарю США полномочия <...> выделить оборонной продукции и услуг Министерства обороны США, военной подготовки и обучения с целью помощи Украине на общую сумму до $400 млн». Что именно войдет в новый пакет американской военной помощи, в документе не уточняется.

Politico ранее сообщила, что Вашингтон объявит 10 мая о выделении очередного пакета военной помощи Украине. По данным газеты, речь идет о военной технике на сумму $400 млн. В статье отмечалось, что это происходит на фоне того, что Россия начала «крупное наступление на Харьков».

По данным Politico, в рамках новой помощи Киев получит снаряды для системы ПВО Patriot, ракеты для Stinger и Javelin, а также боевые машины пехоты Bradley. Кроме того, США передадут Украине самодельные взрывные устройства MRAP.

До этого советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан высказывал мнение, что новый пакет военной помощи Украине, одобренный Вашингтоном, не повлияет на ситуацию в зоне боевых действий. Он выразил уверенность, что Россия сможет добиться успехов в рамках специальной операции в предстоящий период.