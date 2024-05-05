Советник Байдена оценил, как помощь Украине отразится на конфликте FT: Салливан признал неспособность помощи США Украине остановить Россию

Фото: U.S. Air Force photo by Nicholas Pilch

Новый пакет военной помощи Украине, одобренный Соединенными Штатами, не повлияет на ситуацию в зоне боевых действий, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, чьи слова приводит британская газета Financial Times. Он выразил уверенность, что Россия сможет добиться успехов в рамках специальной операции в предстоящий период.

Салливан сказал, что он все еще ожидает «российских прорывов» на фронте «в предстоящий период», несмотря на новый пакет помощи США, одобренный в прошлом месяце, — говорится в публикации.

Салливан добавил, что в следующем году Украина рассчитывает начать новое наступление. Он признал, что любые успехи ВСУ будут зависеть от финансирования США. При этом Салливан обратил внимание на то, что бывший американский лидер Дональд Трамп скептично относится к помощи Украине и рассчитывает быстро урегулировать конфликт путем переговоров в случае победы на выборах.

Ранее президент США Джо Байден объявил о подписании закона о предоставлении помощи Украине в рамках нового военного пакета. Его сумма составила $61 млрд. По словам американского лидера, данный пакет включает боеприпасы для систем ПВО, артиллерийские снаряды, а также различные ракетные комплексы и бронетехнику.