Байден подписал закон о помощи Украине

Фото: Navy Petty Officer 3rd Class Alexandria Esteban

Президент США Джо Байден сообщил, что подписал закон о предоставлении помощи Украине в рамках нового военного пакета, который спустя почти семь месяцев промедления был одобрен в конгрессе. Глава Белого дома добавил, что поставки вооружений в Киев начнутся в ближайшие часы, передает ТАСС.

Я только что подписал закон о национальной безопасности, который был принят палатой представителей в эти выходные и сенатом вчера. Это хороший день для Америки, Америка стала безопаснее. Это сделает мир безопаснее, — сказал Байден.

Американский лидер заявил, что этот день стал хорошим не только для США и Европы, а для всего мира. Он убежден, что данное решение имеет большое значение для безопасности во всех уголках планеты. По словам Байдена, Киев получит боеприпасы для систем ПВО, артиллерийские снаряды, а также различные ракетные комплексы и бронетехнику.

Ранее в Конгрессе США призвали продлить программу ленд-лиза для Украины. Одобрение этой идеи упростит процедуру передачи оружия и, в частности, позволит избежать прохождения дополнительных юридических и коммерческих процедур. Проект функционировал в период с 9 мая 2022 года по 30 сентября 2023 года.