Стало известно о новой американской помощи Украине Politico: США объявят 10 мая о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн

Фото: US Army

Вашингтон объявит 10 мая о выделении очередного пакета военной помощи Украине, пишет Politico со ссылкой на источники. По данным газеты, речь идет о военной технике на сумму $400 млн. В статье отмечается, что это происходит на фоне того, что Россия начала «крупное наступление на Харьков».

В рамках новой помощи Киев получит снаряды для системы ПВО Patriot, ракеты для Stinger и Javelin, а также боевые машины пехоты Bradley. Кроме того, США передадут Украине самодельные взрывные устройства MRAP.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан высказывал мнение, что новый пакет военной помощи Украине, одобренный Вашингтоном, не повлияет на ситуацию в зоне боевых действий. Он выразил уверенность, что Россия сможет добиться успехов в рамках специальной операции в предстоящий период.

Салливан добавил, что в следующем году Украина рассчитывает начать новое наступление. Он признал, что любые успехи ВСУ будут зависеть от финансирования США.

В конце апреля президент США Джо Байден объявил о подписании закона о предоставлении помощи Украине в рамках нового военного пакета. Его сумма составила $61 млрд. По словам американского лидера, данный пакет включает боеприпасы для систем ПВО, артиллерийские снаряды, а также различные ракетные комплексы и бронетехнику.