Сырский: ВС России могут зайти в тыл украинской армии под Харьковом

Фото: t.me/osirskiy*

Александр Сырский

Существует опасность того, что российские подразделения в Харьковской области войдут в тыл украинской армии, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале. Он добавил, что в регионе расширилась зона боевых действий. Впереди ожидаются тяжелые сражения, констатировал он. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Мы понимаем, что впереди будут тяжелые бои, — заявил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что провел работу на месте. Он уточнил, что беседы с военными были посвящены перегруппировке войск и вопросам обеспечения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что прорыв российских войск в Харьковской области произошел из-за нехватки средств ПВО. По его словам, также роль сыграло промедление западных стран с поставками оружия.

Также президент страны заявил, что Украина рискует потерять Харьков, если не получит две системы противовоздушной обороны Patriot. Он добавил, что на этом участке фронта складывается очень серьезная ситуация.

До этого Зеленский писал, что украинские военные оказались в чрезвычайно тяжелом положении сразу на пяти направлениях. По его словам, особо тяжелые бои идут под Волчанском в Харьковской области.