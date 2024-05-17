Зеленский объяснил причины быстрого продвижения армии РФ под Харьковом Зеленский объяснил прорыв российских сил в Харьковской области нехваткой ПВО

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Прорыв российских войск в Харьковской области произошел из-за нехватки средств ПВО, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, которые приводит издание «Страна.ua», также роль сыграло промедление западных стран с поставками оружия.

Они на расстоянии, где у них есть преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией, — объяснил Зеленский.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что группировка российских войск «Днепр» полностью взяла под контроль населенный пункт Работино. Помимо этого, ВС РФ нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области.

Мотострелки российской группировки «Север» отметили, что военнослужащие украинской армии стремительно отступали и массово сдавались в плен во время штурма поселка Стрелечье бойцами Вооруженных сил России. До начала штурма разведчики проводили разведку местности, вскрывали все огневые точки противника, а также разминировали пути подхода, пояснил боец с позывным Балашов. Военнослужащий с позывным Подвоз рассказал, что движение к населенному пункту бойцы армии РФ начали стремительным броском, к нему они подъехали на военной технике.