Российские бойцы взяли под контроль населенный пункт Работино

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Группировка «Днепр» ВС РФ полностью взяла под контроль населенный пункт Работино в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. Бойцы нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.

Нанесено поражение живой силе и технике 65-й механизированной ВСУ, 121-й бригады теробороны, 23-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области, — сказали в ведомстве.

По информации ведомства, противник потерял до 25 военнослужащих, два автомобиля и гаубицу М777 американского производства.

Ранее резервные подразделения Вооруженных сил Украины были переброшены на Волчанское направление в Харьковской области. Уточняется, что они направлены для усиления обороны в указанной области.

До этого стало известно, что командование ВСУ было вынуждено задействовать резервы для стабилизации ситуации в восточной части фронта. Отмечается, что речь шла о Покровском и Кураховском направлениях.