Бойцы ВС России рассказали, как штурмовали поселок Стрелечье под Харьковом РИА Новости: ВСУ отступали и сдавались в плен при штурме Стрелечье под Харьковом

Фото: МО РФ

Бойцы украинской армии стремительно отступали и массово сдавались в плен во время штурма бойцами Вооруженных сил России поселка Стрелечье в Харьковской области, рассказали РИА Новости мотострелки группировки «Север». До начала штурма разведчики проводили разведку местности, вскрывали все огневые точки противника, а также разминировали пути подхода, пояснил боец с позывным Балашов.

Проводилось боевое слаживание подразделений, непосредственно проводилась рекогносцировка местности, делались видеопролеты маршрутов штурмовых групп, — сказал военнослужащий.

Военнослужащий с позывным Подвоз рассказал, что движение к населенному пункту бойцы армии РФ начали стремительным броском, к нему они подъехали на военной технике, после чего начали зачистку. По его словам, в зоне боестолкновений были минные участки, которые успешно разминировали. Он добавил, что в ходе операции удалось пленить солдат противника.

Мотострелок с позывным Длинный пояснил, что продвижение к населенному пункту осуществлялось с разных направлений. По пути российским военным попадались мирные граждане, которым они оказывали помощь и эвакуировали в безопасные места.

Военнослужащие добавили, что недолгое сопротивление им пытались оказать солдаты ВСУ при въезде в село, однако вскоре украинские военные сдались в плен. Другие отряды ВСУ, находившиеся на окраинах оставили свои позиции и бежали.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что группировка российских войск «Днепр» полностью взяла под контроль населенный пункт Работино. Помимо этого, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике украинской армии в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Золотая Балка Херсонской области.