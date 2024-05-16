Зеленский признал, что Украина рискует потерять Харьков Зеленский: Украина потеряет Харьков, если не получит две системы Patriot

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Владимир Зеленский

Украина рискует потерять Харьков, если не получит две системы противовоздушной обороны Patriot, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC. По словам украинского лидера, на этом участке фронта складывается очень серьезная ситуация.

Нам нужно две системы Patriot. Если они у нас будут, Россия не сможет занять Харьков. <...> Ситуация очень серьезная. Мы не можем позволить потерять Харьков, — сказал он.

Ранее Зеленский провел в Харькове заседание ставки верховного главнокомандующего. Он отметил, что детально обсудил с военными ситуацию на фронте в регионе. По словам украинского лидера, на сегодняшний день ситуация в Харьковской области «в целом контролируемая», однако Харьковское направление остается крайне сложным. Он добавил, что Киев будет усиливать находящиеся на нем подразделения.

До этого Зеленский писал, что украинские военные оказались в чрезвычайно тяжелом положении сразу на пяти направлениях в зоне спецоперации. По его словам, особо тяжелые бои идут под Волчанском в Харьковской области.

Командир взвода армии Украины признал, что наступление ВС РФ в Харьковской области стало «адом» для ВСУ. Как писало издание The Sunday Times, украинские военнослужащие почти две недели днем и ночью рыли окопы, чтобы помешать российским солдатам пересечь границу к северу от Харькова.