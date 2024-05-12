Зеленский объявил о тяжелых боях в Харьковской области Зеленский: ВСУ находятся в чрезвычайно сложном положении под Волчанском

Фото: МО Украины

Украинские военные оказались в чрезвычайно тяжелом положении сразу на пяти направлениях в зоне спецоперации, сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, особо тяжелые бои идут под Волчанском в Харьковской области.

Особое внимание — Харьковской области. Продолжаются оборонительные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы. <...> В частности, на окраинах города Волчанска ситуация чрезвычайно сложная, — следует из заявления украинского лидера.

Зеленский также выделил другие участки фронта в зоне СВО, где наблюдается сложная для Киева ситуация. В частности, он выделил Покровское, Лиманское, Времевское, Краматорское и Купянское направления.

Ранее командир взвода армии Украины признал, что наступление ВС РФ в Харьковской области стало «адом» для ВСУ. Как писало издание The Sunday Times, украинские военнослужащие почти две недели днем и ночью рыли окопы, чтобы помешать российским солдатам пересечь границу к северу от Харькова.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин указал, что ВС России после продвижения на Харьковском направлении начнут аналогичные действия в Сумской и Черниговской областях. Данные операции пресекут попытки Вооруженных сил Украины обстреливать Курскую и Брянскую области, констатировал он.