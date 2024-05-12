«Начался ад»: в ВСУ рассказали о происходящем в Харьковской области The Sunday Times: наступление ВС РФ под Харьковом стало «адом» для ВСУ

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Наступление ВС РФ в Харьковской области стало «адом» для ВСУ, рассказал командир взвода украинской армии по имени Никита. По данным The Sunday Times, военнослужащие ВСУ почти две недели днем и ночью рыли окопы, чтобы помешать армии РФ пересечь границу к северу от Харькова.

Сначала было тихо, а потом начался ад, — сообщил боец ВСУ по имени Никита.

Другой военнослужащий ВСУ по имени Лео рассказал, как наблюдал за прорывом российских войск к украинским позициям. Он уточнил, что бой на этом участке шел всего 20 минут.

Ранее главный аналитик CNN по вопросам национальной безопасности США Джим Шутто сказал, что главной целью продвижения российских военных в Харьковской области станет создание буферной зоны. По его словам, прорыв ВС РФ стал одним из крупнейших наступлений за последнее время.

В свою очередь военный эксперт Василий Дандыкин указал, что ВС России после продвижения на Харьковском направлении начнут аналогичные действия в Сумской и Черниговской областях. Данные операции пресекут попытки Вооруженных сил Украины обстреливать Курскую и Брянскую области, считает он.