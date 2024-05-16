Зеленский провел заседание ставки в Харькове Зеленский оценил с военными ситуацию в Харьковской области

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Президент Украины Владимир Зеленский провел в Харькове заседание ставки верховного главнокомандующего, говорится в Telegram-канале главы государства. Он отметил, что детально обсудил с военными ситуацию на фронте в регионе.

Заслушал доклад главкома [Вооруженных сил Украины] Александра Сырского, командующих оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» Юрия Содоля и оперативно-тактической группировкой войск «Харьков» Михаила Драпатого. <...>Детально проанализировали перспективы боевой ситуации, угрозы в ближайшие дни и недели, — написал он.

По словам Зеленского, на сегодняшний день ситуация в Харьковской области «в целом контролируемая», однако Харьковское направление остается крайне сложным. Он добавил, что Киев будет усиливать находящиеся на нем подразделения.

Зеленский ранее писал, что украинские военные оказались в чрезвычайно тяжелом положении сразу на пяти направлениях в зоне спецоперации. По его словам, особо тяжелые бои идут под Волчанском в Харьковской области.

Ранее командир взвода армии Украины признал, что наступление ВС РФ в Харьковской области стало «адом» для ВСУ. Как писало издание The Sunday Times, украинские военнослужащие почти две недели днем и ночью рыли окопы, чтобы помешать российским солдатам пересечь границу к северу от Харькова.