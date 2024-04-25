Российская армия закрепилась на новых позициях на Донецком направлении Марочко: ВС России улучшили положение на Донецком направлении

Фото: МО РФ

Российская армия в ходе последних боевых действий улучшила свое положение на Донецком направлении, закрепившись на новых позициях между Красным (Ивановское) и Клещеевкой, написал в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко. Он отметил, что ВС РФ смогли выбить ВСУ с позиций в данном районе. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

В ходе активных боевых действий юго-восточнее населенного пункта Часов Яр, между Красным (Ивановское) и Клещеевкой ВС РФ удалось выбить украинских боевиков с занимаемых позиций, расположенных на господствующей высоте, — сообщил Марочко.

По его словам, сейчас армия России не только продвигается вперед, беря под контроль новые рубежи, но и проводит перегруппировку для продолжения наступательной операции. Марочко уточнил, что на окраине населенного пункта Часов Яр в ночь на 25 апреля было совершено несколько удачных атак, которые вынудили солдат ВСУ отойти на более глубокие позиции.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко показал, как военнослужащие Воздушно-космических сил России атаковали расположения украинских войск на Донецком направлении. Пилоты штурмовиков Су-25 ударили ракетами по замаскированной технике и личному составу подразделений противника, подчеркнул он.