СБУ получила новые морские БПА Sea Baby. Черноморский флот РФ в опасности?

Фото: МО Украины

Sea Baby

СБУ получила модернизированные морские дроны Sea Baby, на них установили РСЗО «Град», сообщают украинские СМИ, ссылаясь на источники в силовых ведомствах. Представляют ли данные БПА опасность для Черноморского флота РФ?

Что пишут украинские СМИ о модернизированных дронах

По данным СМИ Украины, морские дроны Sea Baby были оснащены системами «Град» и якобы уже активно используются СБУ в Черном море против Черноморского флота РФ.

«Наш Sea Baby — это не просто дрон, а многофункциональная платформа, которая постоянно совершенствуется. И сегодня мы можем подтвердить, что они оснащены реактивной системой залпового огня, это технологическое решение уже показывает мощные результаты», — рассказал источник СМИ в силовых ведомствах.

В январе глава СБУ Василий Малюк рассказал, что морской дрон Sea Baby способен не только переносить взрывчатку, но и вести огонь. В марте в ведомстве подчеркнули, что Украина модернизировала свои морские дроны и сделала их якобы «более смертоносными». По словам генерала СБУ Ивана Лукашевича, теперь Sea Baby могут доставить взрывную нагрузку весом 850 кг.

Что говорят российские военкоры

Военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный в своем Telegram-канале сообщил, что в настоящий момент новым морским дронам Sea Baby не обязательно сближаться с целью, чтобы поразить ее.

«Украинские морские дроны Sea Baby оснастили реактивными системами залпового огня. Судя по кадрам, появившимся в информресурсах противника, испытания модернизированных БЭКов прошли минувшей зимой, но в полевых условиях без выхода в море. Оснащение беспилотников таким родом вооружения позволит противнику не сближаться с намеченной целью, а наносить удары с определенного расстояния. Ставка прежде всего делается именно на это», — написал он.

Авторы Telegram-канала «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z» отметили, что морские дроны ВСУ отличаются не только наличием ракет, но и прочностью.

«Если такой дрон оборудован ракетным комплексом, то удары по нему следует наносить либо по хвостовой части, либо бить прямо в ракету. Как рассказывают наши товарищи, которые сталкивались с наводным беспилотником, поражения в боковую часть катера никак не сказываются на его маневренности и работоспособности», — говорится в публикации.

Авторы канала отметили, что противокорабельных БЭКов проще ликвидировать, если атаковать их со всех сторон.

«Конечно, если стрелять с УПК вертолёта, то БЭК сразу отправляется в утиль. При этом следует учитывать, что высота работы с борта должна быть 100–200 метров. На таком расстоянии достигается максимальная эффективность поражения», — подчеркнули авторы канала «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z».

По данным канала «Рыбарь», ранее Украина уже пыталась применять Sea Baby с «Градами», но точность у данной системы очень низкая.

«Точность таковых, конечно, хромает, как и в случае с зенитными ракетами, однако теперь это уже не просто дрон-камикадзе, а вполне себе боеспособная единица, способная создать некоторого рода проблемы в и так уже неспокойном Черном море. Можно много говорить „да они бесполезны, точность никудышная, пользы ноль“, но важно то, что развитие этой сферы идёт семимильными шагами. И дальше технологии будут становиться лучше, а способы противодействия (и внедрения аналогичного вооружения) искать нужно уже сейчас», — пояснили авторы.

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