«Один стал мне другом»: Светикова о предложениях поужинать за деньги Светикова призналась, что подружилась с предлагавшим ей деньги за ужин мужчиной

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Светлана Светикова

Актриса Светлана Светикова в интервью журналистке Лауре Джугелии на YouTube-канале FAMETIME TV призналась, что ей доводилось принимать предложения поклонников о совместном ужине за деньги. Артистка подчеркнула, что приходила на встречи в сопровождении охраны. По ее словам, с одним из поклонников ей даже удалось подружиться.

Есть такая практика, действительно. Дважды я ездила, но с охраной, администраторами. Мой директор едет. Все знают, где я нахожусь, они со мной приезжают, они просто где-то вдалеке. Вот поклонник, и он — да [хочет со мной познакомиться]. В итоге один из них стал моим другом. Мы с ним дружили. Хороший парень, отличный, — рассказала она.

Светикова отметила, что у нее был и негативный опыт такого взаимодействия с поклонниками — один из них начал ее преследовать. Артистка рассказала, что тогда ей пришлось спрятаться. Она также добавила, что из-за таких людей ей «миллион раз» приходилось менять номера телефона.

Артистка также рассказала, что ее юношеские отношения с юмористом Гариком Харламовым были здоровыми и нежными, в какой-то момент он даже подарил ей кольцо, стоя на одном колене. По ее словам, они вместе снимались в студенческом фильме, после чего подружились, а затем начали встречаться.