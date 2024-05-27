Третий ребенок, проблемы со здоровьем, Путин: как живет Анна Хилькевич

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В воскресенье, 26 мая, беременная актриса Анна Хилькевич вместе с супругом и двумя дочками провели гендер-пати и раскрыли пол третьего ребенка. Кто родится у пары, что известно о жизни звезды сериала «Универ»?

Кто родится у Хилькевич

С самого утра 37-летняя звезда российского кино готовилась к празднику и делилась процессом в социальных сетях. Вместе с дочерями она делала укладку, наряжалась и готовилась узнать, кого же носит под сердцем: мальчика или девочку. Пол малыша оставался загадкой и для преданных поклонников, и для звездной мамы.

Устроить вечеринку в честь будущего малыша решили на свежем воздухе. Под открытым небом разместили столы со сладкими угощениями, а над ними установили ажурные зонтики в бежевых оттенках. Гости веселились, дети прыгали на батутах и угощались сахарной ватой. А кульминацией вечера стало оглашение пола малыша. Хилькевич с мужем ждут девочку.

Малышка станет третьей дочерью звездной матери. Семья пришла в восторг от радостной новости. Сначала ошарашенный супруг схватился за голову, но затем поспешил поцеловать и обнять Анну.

О третьей беременности Хилькевич общественность узнала в апреле. Звезда «Универа» перестала скрывать интересное положение и рассказала о скором пополнении в семье.

«Сама в это не верю, но мы ждем третьего ребенка, и наша семья станет многодетной. Скрывать и молчать уже не хватает пуговиц. Да и хочется поделиться с вами», — написала тогда Хилькевич.

Ранее артистка признавалась, что всегда хотела иметь большую семью. Вместе с супругом они ждали подходящего момента, когда артистка почувствует себя готовой к очередной беременности.

«Сама в это не верю, но... Мы ждем третьего ребенка, наша семья станет многодетной. Скрывать и молчать уже не хватает... пуговиц. Хочется поделиться с вами. Стать „молодой мамочкой“ в не самом юном возрасте — то еще приключение. Однако быть беременной и ждать малыша или малышку в осознанном возрасте особый кайф!» — говорила она в беседе со «Starhit».

С какой проблемой актриса столкнулась во время беременности

Анна Хилькевич 21 мая в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила, что заболела конъюнктивитом на шестом месяце беременности, из-за чего вынуждена носить солнцезащитные очки. 37-летняя звезда призналась, что не хотела принимать антибиотики из-за своего положения, но ей пришлось это сделать. Хилькевич также сравнила себя с собаками, у которых гноятся глаза.

«Я который день хожу в очках. Вроде бы нормальный человек, но, если их снять, я похожа на маленьких ручных псов, у которых глаза гноятся», — с улыбкой сообщила Хилькевич.

Что известно о личной жизни Хилькевич

Хилькевич была замужем дважды. Ее первым супругом был менеджер Антон Покрепа, пара поженилась в 2011 году, однако спустя год распалась. Причиной развода, по информации разных источников, стали или остывшие чувства Хилькевич к супругу, или нежелание того заводить детей. После расставания артистка продолжила общение с экс-возлюбленным и даже сохранила теплые отношения с первой свекровью.

Второй раз актриса вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова, в браке с которым счастлива уже девять лет. Супруги воспитывают двоих дочерей — восьмилетнюю Арианну и шестилетнюю Марию.

Как связаны Хилькевич и Путин

В 2021 году пользователи социальных сетей сделали мемом лицо Хилькевич, которая прищуривалась и кусала губы, глядя на президента России Владимира Путина во время его пресс-конференции. Некоторые принялись создавать собственные мемы с наложением множества эффектов, например сердец. При этом нашлись и те, кто увидел во взгляде актрисы истинную страсть.

Сама Хилькевич отрицала, что в ее взгляде было что-то особенное. Она объяснила свое поведение тем, что у нее пересохли губы, а Путин сидел достаточно далеко, поэтому пришлось прищуриться.

«Я плохо видела, и у меня губы пересохли под маской. Но вообще я женщина, красивая женщина. Не ищите во всем подвоха, мужчины!» — заявила тогда знаменитость.

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