Канны, сравнение с Шаламе, Ивлеева: что известно о Марке Эйдельштейне

Фильм «Анора» режиссера Шона Бэйкера, в котором одну из главных ролей исполнил российский актер Марк Эйдельштейн, забрал главный приз Каннского кинофестиваля. Что известно об артисте, почему его прозвали «русским Тимоти Шаламе»?

Кого Эйдельштейн сыграл в «Аноре», о чем фильм

Картина повествует о жизни девушки по имени Анора, которая выросла в Нью-Йорке на Брайтон-Бич, где живут в основном иммигранты из Советского Союза и России, и работает в стриптиз-клубе.

Компанию исполнительнице заглавной роли Майки Мэдисон составили Юра Борисов, Алексей Серебряков, Дарья Екамасова и восходящая звезда отечественного кино Марк Эйдельштейн, которого прозвали «русским Тимоти Шаламе».

Известно, что Мэдисон сыграла американскую стриптизершу Анору, а Эйдельштейн — Ивана — сына русского олигарха. После одной ночи, проведенной с танцовщицей, герой Эйдельштейна влюбляется в девушку. Они решают улететь в Лас-Вегас и тайно расписаться. Об этом узнает его отец и отправляет своих людей помешать неравному браку. Свои люди — это армянин Торос (Карен Карагулян), нытик Гарник (Ваче Товмасян) и гопник Игорь (Юра Борисов).

Роль олигархических родителей сыграли Дарья Екамасова и Алексей Серебряков.

В интервью Variety Марк Эйдельштейн делился, что проходил пробы голым. Сначала он думал нарядиться в «какие-то дорогие шмотки», но их у него не было. Тогда 22-летний актер решил сниматься полностью обнаженным. Шон Бэйкер восхитился таким «хулиганством» и отдал роль Марку.

Эйдельштейн признается: получив сценарий, он был шокирован, поскольку никогда раньше не видел и не читал ничего подобного.

«А еще там было полно сексуальных сцен», — отметил артист.

Что на Западе говорят об актере

«Русским Тимоти Шаламе» актера прозвали в западной прессе, после того, как его заметили на премьере фильма «Анора» на 77-м Каннском кинофестивале. После показа ленте аплодировали стоя в течение семи с половиной минут. Теперь 22-летнему Эйдельштейну прочат успешную карьеру в Голливуде. Он также признался, что надеется на предложения от зарубежных киностудий.

«Он (Эйдельштейн. — NEWS.ru) определенно выглядит соответствующе, у него длинные, неприрученные вьющиеся волосы. Но он также обладает таким же неуклюжим и энергичным обаянием, как и звезда (Шаламе. — NEWS.ru)», — сказано в материале Variety.

Сам Эйдельштейн отметил, что хочет через фильмы рассказать о разных социальных проблемах, которые его беспокоят, включая трудности жизни секс-работниц.

«Поэтому я очень счастлив и горжусь тем, что могу говорить об этом с Шоном, потому что в России я не могу. Поэтому я хочу больше работать в Европе и Америке, потому что это шанс обсудить то, о чем я не могу говорить в России», — сказал актер.

Как Ивлеева помогла Эйдельштейну

Сериал «Монастырь» в карьере Эйдельштейна стал прорывным, пишет Sport24.

Главную роль в сериале исполнила блогер Анастасия Ивлеева, Марк сыграл сына настоятеля Юру. Как пишет портал, именно популярная ведущая и шоувумен порекомендовала Эйдельштейна на эту роль. В сериале у них есть даже постельная сцена — героиня Ивлеевой соблазняет невинного юношу.

После выхода сериала «Монастырь» Эйдельштейн рассказывал, что его мечты связаны преимущественно с творчеством, а не с личной жизнью. Он мечтает поработать с Гаспаром Ноэ и восхищается талантом Константина Хабенского.

Что известно о жизни актера

Эйдельштейн родился в Нижнем Новгороде 18 февраля 2002 года. Он старший ребенок в семье.

В детстве он посещал музыкальную школу, пишет Voice. Попал он туда случайно: преподавательница сделала комплимент длинным музыкальным пальцам мальчика, сказав, что он мог бы играть на скрипке. Идея понравилась будущему актеру, и он несколько лет учился игре на скрипке и фортепиано, после чего взбунтовался и разбил скрипку, отмечается издание.

Мальчик проявлял большой интерес к театральному искусству. Когда мальчик учился в седьмом классе, его пригласили на пробы в сериал «Улица». Втайне от родителей Марк отправился в Москву, но ему в итоге предпочли другого актера. Впоследствии молодой человек этому только радовался: вышедший на телеэкраны сериал Марку Эйдельштейну совершенно не понравился, передает издание.

В 2020 году актер стал студентом Школы-студии МХАТ. Его мастерами стали Марина Станиславовна Брусникина и Сергей Алексеевич Щедрин.

О личной жизни артиста почти ничего неизвестно. Эйдельштейн рассказывал в интервью, что долгое время боялся целоваться, поэтому для покорения женских сердец декламировал стихи. Насколько успешной была такая тактика, актер умалчивает. Не говорит актер и том, занято ли его сердце сейчас, пишет Voice.

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