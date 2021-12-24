На пресс-конференции Путина выбрали мем дня

Пользователи социальных сетей по итогам пресс-конференции президента России выбрали мем дня. Многим понравилось то, как актриса Анна Хилькевич смотрит на Владимира Путина после того, как она задала свой вопрос. На видеозаписи видно, как артистка прищуривается и кусает губы.

Некоторые принялись создавать собственные мемы с наложением множества эффектов, например, сердец. При этом нашлись и те, кто увидел во взгляде актрисы истинную страсть.

Желаю вам найти того, кто будет смотреть на вас так же, как Анна Хилькевич смотрит на Владимира Владимировича, — написала пользовательница под ником «Токсичная Виша».

Несмотря на это сама Хилькевич отрицает, что в её взгляде было что-то особенное. Она объяснила это тем, что у неё пересохли губы, а Владимир Путин сидел достаточно далеко, поэтому пришлось прищуриться.

Я плохо видела, и у меня губы пересохли под маской. Но вообще я женщина, красивая женщина. Не ищите во всём подвоха, мужчины! — пояснила актриса.

Выступая на пресс-конференции, Хилькевич задала вопрос президенту о деградации молодёжи.

Большая традиционная ежегодная пресс-конференция президента Российской Федерации Владимира Путина завершилась в 16:12 по московскому времени. Она продлилась 3 часа 56 минут.