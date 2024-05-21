Беременная Хилькевич пожаловалась на проблемы со здоровьем Хилькевич заболела конъюнктивитом на шестом месяце беременности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Хилькевич

Актриса Анна Хилькевич в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила, что заболела конъюнктивитом на шестом месяце беременности, из-за чего вынуждена носить солнцезащитные очки. 37-летняя звезда призналась, что не хотела принимать антибиотики из-за своего положения, но ей пришлось это сделать. Хилькевич также сравнила себя с собаками, у которых гноятся глаза.

Я который день хожу в очках. Вроде бы нормальный человек, но, если их снять, я похожа на маленьких ручных псов, у которых глаза гноятся, — с улыбкой сообщила Хилькевич.

Ранее Хилькевич рассекретила третью беременность. Она выложила в блог ролик с двумя дочками, в котором показала свой округлившийся живот. Артистка появилась в кадре в футболке с надписью «мамочка трех ангелочков». По ее словам, ждать малыша в осознанном возрасте — «особый кайф».

Хилькевич летом 2015 года вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова. В том же году родилась их первая дочь Арианна, в 2018-м появилась на свет вторая — Мария.

В свою очередь блогер Мария Погребняк, получившая предложение руки и сердца от предпринимателя Игоря Головинского, заявила, что хочет родить от нового супруга. По ее словам, она даст будущим детям патриотичные имена, связанные с Россией: если родится мальчик, назовет его Владимиром, если девочка — Россияной. После Погребняк выразила надежду, что у нее будут двойняшки.