Актриса из «Универа» впервые рассказала о третьей беременности Актриса Анна Хилькевич объявила, что беременна третьим ребенком

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Анна Хилькевич рассекретила третью беременность. Она выложила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) ролик с двумя дочками, в котором показала свой округлившийся живот. Артистка появилась в кадре в футболке с надписью «мамочка трех ангелочков». По ее словам, ждать малыша в осознанном возрасте — «особый кайф».

Сама в это не верю, но мы ждем третьего ребенка, и наша семья станет многодетной. Скрывать и молчать уже не хватает пуговиц. Да и хочется поделиться с вами, — написала Хилькевич.

Хилькевич летом 2015 года вышла замуж за бизнесмена Артура Волкова. В том же году родилась их первая дочь Арианна, в 2018-м появилась на свет вторая — Мария.

В конце марта 37-летний британский актер Роберт Паттинсон, известный по главной роли в сериале «Сумерки», и его партнерша, 32-летняя модель Сьюки Уотерхаус, были замечены во время семейной прогулки с новорожденным ребенком в Лос-Анджелесе. Когда именно появился первенец пары, не сообщается. Известно, что в последний раз беременная Уотерхаус появлялась на публике 24 февраля.

До этого стало известно, что певец Михаил Шуфутинский станет прадедушкой в этом году. Радостной новостью поделился 22-летний внук артиста Ной в соцсетях. Юноша рассказал, что его новоиспеченная жена Ахуву Махгерефте беременна.