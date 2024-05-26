«Крокус», Цискаридзе, перестановки в Большом: как живет Валерий Гергиев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Гергиев

Российский дирижер Валерий Гергиев встретил в мае свой день рождения и продолжает активно гастролировать после назначения гендиректором Большого театра. Как сейчас живет худрук крупнейших музтеатров России, как отпраздновал день рождения, куда едет с концертами?

Как прошел концерт Гергиева в память о жертвах «Крокус Сити»

30 марта, на девятый дней после теракта, Валерий Гергиев руководил симфоническим оркестром, который играл в память о погибших в «Крокус Сити Холле». Как пишет «Фонтанка», минута молчания началась ровно в 19:52, время, когда 22 марта прозвучали первые выстрелы в концертном зале.

Концерт проходил под открытым небом. Оркестр под управлением Гергиева исполнил отрывки из балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». На стене за сценой транслировались фотографии жертв теракта и проекция белых журавлей, ставших символом трагедии. На сцену поднимались те, кому повезло спастись во время теракта, они выразили соболезнования родственникам погибших. Также присутствовал владелец «Крокуса» Араз Агаларов.

Как встретил свой день рождения Валерий Гергиев, сколько ему лет

2 мая Гергиеву исполнился 71 год. Поздравительные обращения ему прислали многие российские политики и знаменитости, в том числе президент Владимир Путин. Путин назвал Гергиева выдающимся музыкантом, талантливым и увлеченным. По словам президента, дирижер «подвижнически служит искусству» и заслужено пользуется мировым признанием. Текст телеграммы был опубликован на сайте Кремля.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Валерий Гергиев

Гергиев свой день рождения встретил в Кемерово. Гендир Мариинского и Большого театров осматривал строительную площадку Сибирского культурно-образовательного комплекса, где идет строительство Театра оперы и балета. В Кузбассе дирижер также провел концерт Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров в рамках ХХIII Пасхального фестиваля.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вручил дирижеру медаль Николая Масалова и поблагодарил за поддержку проекта театра оперы и балета в Кузбассе. Цивилев предложил сделать новую площадку филиалом сразу и Мариинского и Большого театров, худрук поддержал.

«Очень ждем завершения этого грандиозного строительства. Примерно в апреле следующего года мы планируем уже проводить в зале нового театра акустические тесты, чтобы в кратчайшие сроки здесь начала твориться магия. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы творческое наполнение было впечатляющим», — объявил Гергиев.

Будут ли перестановки в Большом театре

В середине мая Telegram-канал BRIEF со ссылкой на эксклюзивный источник сообщил о подготовке кадровых перестановок в Большом театре. Предположительно, на место руководителя балетной труппы Махара Вазиева могли быть назначены Николай Цискаридзе или балерина Светлана Захарова, однако решения не последовало.

Также в списке есть еще несколько человек, утверждает BRIEF, но «самая интересная фигура» — артист балета ГАБТ Артемий Титаренко, который «имеет поддержку важных людей внутри театра, нестандартно мыслит и проявляет мудрость», но молод для ответственного поста. Предположительно, Вазиев останется на своем посту пока не пройдет юбилей Большого театра. В 2026 году ему будет 250 лет, подготовка юбилейной программы началась еще в 2023 году.

Где сейчас выступает Валерий Гергиев

Весной 2024 года Гергиев продолжает активно выступать с концертами по России. 24 мая оркестр под его управлением играл на Дне славянской письменности в Москве. Как отмечает телеканал «МИР24», оркестр и хор исполняли православные духовные песнопения и произведения русских композиторов: Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского и Михаила Глинки.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Валерий Гергиев

28 мая Гергиев проведет концерт в Санкт-Петербурге: в концертном зале Мариинского театра в рамках открытия главного летнего фестиваля города «Звезды белых ночей» будет исполнена Восьмая симфония Антона Брукнера. Пресс-служба театра отмечает, что сразу после первого исполнения в 1892 году симфонию назвали «венцом музыки XIX века».

Из Петербурга худрук Мариинки отправится в Смоленскую область. Там в последний день мая открывается 66-й Всероссийский музыкальный фестиваль имени Михаила Глинки (композитор отмечает в 2024 году свой 220-летний юбилей). Гергиев будет выступать 1 и 2 июня — сначала Мариинский театр исполнит оперу «Жизнь за царя», а следом на сцене Смоленского драмтеатра пройдет концертная программа Объединенного симфонического оркестра.

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