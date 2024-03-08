Что известно о новой приме Мариинского театра? Почему молчит Волочкова

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Солисты Мариинского театра Рената Шакирова и Алексей Тимофеев в балете «Жар-птица»

Мариинский театр назвал солистку Ренату Шакирову новой примой-балериной. Что известно о танцовщице, почему заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова не комментирует назначение коллеги?

Что сказали в Мариинском театре о новой приме

7 марта после спектакля «Шурале» первую солистку Мариинского театра Шакирову торжественно объявили примой-балериной. Первыми танцовщицу поздравили исполняющий обязанности заведующего балетной труппой Мариинского театра Юрий Фатеев, а также партнеры по спектаклю — Кимин Ким, Александр Сергеев, дирижер Арсений Шупляков.

«Рената Шакирова — балерина с широким спектром технических и актерских возможностей. Она и харизматичная Китри в „Дон Кихоте“, и свободолюбивая Кармен в „Кармен-сюите“, и яркий Рубин в балете Джорджа Баланчина „Драгоценности“. Столь же интересна ее интерпретация лирических ролей: порывистая Джульетта, мечтательная Маша в „Щелкунчике“, нежная Ширин в „Легенде о любви“», — говорится на сайте Мариинского театра.

Сейчас в репертуаре Шакировой главные партии в балетах классического наследия. Танцовщица воплотила на сцене образы Одетты-Одиллии, принцессы Авроры, Никии, Жизели. Недавно артистка дебютировала в новых постановках: «Анюта», «Чудесный мандарин», «Двенадцать», «Поцелуй феи».

В действующем составе труппы Мариинского театра статуса примы-балерины достигли Диана Вишнева, Екатерина Кондаурова, Виктория Терешкина, Олеся Новикова, Оксана Скорик и Надежда Батоева.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Балерина Рената Шакирова исполняет вариацию Гаянэ из балета «Гаянэ»

Что известно о новой приме Мариинского театра

Балерина родилась в Ташкенте. Обучение Шакирова начала в Башкирском хореографическом училище. Затем вместе с семьей танцовщица переехала из Узбекистана в Санкт-Петербург, где окончила Академию Русского балета имени А. Я. Вагановой. Наставницей будущей примы Мариинского театра стала Татьяна Удаленкова.

«Работоспособность, харизматичность и талант Ренаты Шакировой обратили на себя внимание профессионалов и любителей балета еще в годы ее учебы в Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой: будучи студенткой, Рената исполнила несколько сольных партий в спектаклях Мариинского театра и даже принимала участие в ответственных гастролях балетной труппы», — говорится на сайте Мариинского театра.

Первой ролью в Мариинке для Шакировой стала партия Амура в постановке «Дон Кихот». В 2015 году балерина присоединилась к труппе театра. Спустя год она стала победительницей проекта телеканала «Россия-Культура» «Большой балет», разделив триумф в паре с Кимином Кимом.

В 2015 году журнал Dance Magazine включил ее в топ 25 звезд балета, за чьими творческими успехами следует особо внимательно наблюдать. Шакирову охарактеризовали как перспективную танцовщицу, способную покорить мировую сцену.

«В ней царит захватывающее чувство удивления и радости, когда она заявляет о своем месте в репертуаре Мариинского театра, а мировая сцена вполне может быть следующей», — считает танцевальный историк Лаура Каппель.

Как о Шакировой отзываются коллеги

Анастасия Волочкова, как и Шакирова, обучалась в Академии имени А. Я. Вагановой, а затем стала солисткой Мариинского театра. В первые годы работы ей были отданы главные партии в балетах «Жизель», «Корсар», «Лебединое озеро», «Раймонда» и «Жар-птица». Назначение новой примы Волочкова не комментировала.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Волочкова

Не стал комментировать новости о новом статусе Шакировой и ректор Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой народный артист России Николай Цискаридзе. Поздравления появились только на фан-странице экс-премьера Большого театра.

В комментариях к посту Шакировой есть поздравления от зарубежных коллег и поклонников.

В 2014 году, комментируя сотрудничество Академии им. Вагановой и Мариинского театра, Цискаридзе отмечал талант Шакировой и ее первую сольную партию.

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