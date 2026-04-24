Депутат Шеремет назвал кредит ЕС Украине «кровавым»

Финансовая помощь со стороны ЕС Украине не способствует урегулированию конфликта, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет. Так он прокомментировал решение Европы выделить кредит Киеву. Депутат назвал предоставленный Украине кредит «кровавым».

Страны ЕС одобрили заем Украине в размере €90 млрд на финансовую и военную поддержку на 2026 и 2027 годы. Шеремет заявил, что эти средства направят Киеву для продолжения боевых действий.

Евросоюзом точно движет не здравомыслие и желание мира. Маски все сброшены, — сказал депутат.

Ранее Евросоюз потребовал от Украины гарантии соблюдения прав меньшинств для получения кредита. Все это необходимо для сотрудничества Украины и Евросоюза.

До этого стало известно, что ЕС начнет отправлять Киеву новые транши из кредита на €90 млрд с середины мая 2026 года. Это произойдет, когда будет достигнуто окончательное соглашение между сторонами. Власти отметили, что это случится в ближайшие дни.