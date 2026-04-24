24 апреля 2026 в 07:04

Египет назвал главных туристов Шарм-эш-Шейха

Россияне возглавили рейтинг туристов в Шарм-эш-Шейхе

В египетском курортном городе Шарм-эш-Шейх больше всего иностранных туристов приезжают из России и Италии, сообщил РИА Новости секретарь палаты отелей при профсоюзе турпалат в провинции Южный Синай Хани Сулейман. Он отметил, что именно эти две страны делят первое место по числу отдыхающих на курорте.

Туристы из России и Италии возглавляют список иностранцев, посещающих наиболее часто. Есть также туристы из других стран, в том числе британцы и украинцы, — сказал Сулейман.

По его словам, российские отдыхающие традиционно занимают значительную часть турпотока.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что, согласно данным на конец 2025 года, 13,4 млн россиян выехали за рубеж с целью туризма. Он отметил, что показатель вырос на 15,6% по сравнению с 2024 годом.

Барзыкин уточнил, что российские граждане, которые путешествуют по другим странам, вывезли из России $50 млрд. Внутренний туризм, по его словам, также растет.

