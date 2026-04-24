Дмитриев увидел риск в публикации о «возвращении» военной мощи Германии

Материал британского издания Financial Times о «триумфальном возвращении немецкой военной мощи» вызывает вопросы с учетом истории Второй мировой войны, заявил в соцсети X спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. В частности, глава РФПИ был удивлен, что именно британцы опубликовали статью с таким заголовком.

Учитывая историю Второй мировой войны, кто бы мог представить себе такой британский заголовок? — задался он вопросом.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Германия рискует скатиться туда, где уже оказывалась несколько раз в истории из-за своих планов создать самую сильную армию на европейской арене. Так он прокомментировал новую военную стратегию ФРГ, в которой Россия объявлена «главной угрозой», а ключевой целью названо создание самой сильной в Европе армии сроком до 2039 года. Также представитель Кремля добавил, что у многих европейцев пробегает холодок по спине при чтении новостей о планах Берлина.