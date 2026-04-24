Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 07:10

ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 10 БПЛА

Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 10 украинских БПЛА

Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 10 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской областей и Республики Крым.

В течение прошедшей ночи с 21:00 мск 23 апреля до 07:00 мск 24 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 154 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА ликвидировали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей. Также ВСУ пытались атаковать Крым и акватории Азовского и Черного морей.

Ранее сообщалось, что ВСУ второй день подряд обстреливают недавно отремонтированную амбулаторию в селе Бехтеры Херсонской области. По словам зампреда регионального правительства Сергея Черевко, несмотря на значительный ущерб, погибших и пострадавших нет.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Власть
атаки ВСУ
Минобороны РФ
Воронежская область
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.