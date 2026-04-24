Росстандарт утвердил новый ГОСТ для веганов

Росстандарт утвердил разработанный Роскачеством ГОСТ на веганскую косметику, передает ТАСС. Он начнет действовать с 1 декабря 2026 года.

Новый национальный стандарт нацелен на установление единых критериев для заявлений об отсутствии в составе парфюмерно-косметической продукции ингредиентов животного происхождения. Главная задача документа — создать прозрачную и честную среду как для покупателей, так и для производителей, — говорится в сообщении.

Как сообщили в организации, для веганов и вегетарианцев, которые отказываются употреблять продукты животного происхождения, этот стандарт станет важным инструментом защиты прав потребителя. Ранее из-за отсутствия унифицированных критериев маркировку «без животных компонентов» или «веган» можно было использовать формально, без гарантии полного отсутствия следов животного сырья.

Введение нового стандарта, подчеркнули в Роскачестве, решает эту проблему. Теперь заявление о растительном составе должно быть подкреплено проверяемыми и прозрачными доказательствами.

Ранее сообщалось, что в России с 1 июня 2026 года начнет действовать новый ГОСТ на свежие фрукты. Стандарты определят требования к содержанию в продуктах пестицидов, а также будут запрещать наличие генно-модифицированных организмов.