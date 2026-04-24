ВСУ пытались атаковать Воронежскую область с помощью БПЛА Четыре БПЛА ликвидировали ночью над одним из районов Воронежской области

Четыре украинских БПЛА ликвидировали ночью над одним из районов Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, никто не пострадал, разрушений нет.

Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ над одним из районов Воронежской области были обнаружены и подавлены четыре беспилотных летательных аппарата, — отметил он.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 154 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА ликвидировали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей. Также ВСУ пытались атаковать Крым и акватории Азовского и Черного морей.

До этого губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заверил, что родным погибшей при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины на Новокуйбышевск окажут всю необходимую помощь. Глава региона выразил искренние и глубокие соболезнования близким.