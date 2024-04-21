Нарциссизм, критика артистов, слова о Путине и об СВО: как живет Цискаридзе

Фото: Сергей Пятаков/ РИА Новости

Психолог Вероника Степанова заявила, что российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе является истероидным нарциссом. Почему она так считает, как живет Цискаридзе, что он говорил об отечественных артистах, СВО и о Владимире Путине?

Почему Степанова назвала Цискаридзе истероидным нарциссом

По словам психолога, танцору важно демонстрировать свое превосходство. Степанова отметила, что он вовремя ушел со сцены и выбрал правильный путь, став директором академии им. Вагановой. Специалист считает, что Цискаридзе умеет адекватно оценивать собственные возможности.

«В отличие от Волочковой, он вовремя ушел со сцены и пошел по правильной дороге. Выбрал путь, чтобы быть директором Вагановского училища и так далее. То есть он понял, что ему надо идти в администрацию», — сказала Степанова.

Как подчеркнула психолог, артист балета имеет дружелюбный характер, несмотря на желание быть в центре внимания. По ее словам, в Цискаридзе очень много маскулинности. Степанова добавила, что танцору нужно держать вес, поскольку при лишних килограммах «вся его красота исчезает».

Также об артисте высказывался народный артист России Андрис Лиепа. Он назвал Николая Цискаридзе замечательным танцором. По его словам, они давно знакомы и дружат. Лиепа высказал мнение, что Цискаридзе «иногда жалит».

«Он замечательный танцовщик, один из самых образованных из мира балета. Ну, язычок у него остренький, иногда жалит. Мы с ним дружим и работаем вместе. С огромным уважением относимся друг к другу», — подчеркнул Лиепа.

Андрис также восхитился партиями Цискаридзе в спектаклях из репертуара «Русских сезонов» и напомнил, что сейчас Николай уже является художественным руководителем Академии русского балета им. А. Я. Вагановой в Санкт-Петербурге.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как Цискаридзе отзывался о российских артистах

Артист балета назвал молодых артистов «очень малообразованными людьми». Он подчеркнул, что на новое поколение актеров не влияют авторитеты. По его словам, в этом есть и положительные, и отрицательные стороны.

«Мне кажется, они более... Они так мало знают чего-то, их настолько не давят авторитеты. С одной стороны, это прекрасно, с другой — очень плохо, что они просто очень малообразованные люди», — пояснил артист.

Он отметил, что нынешнее поколение актеров кардинально отличается от более старшего. При этом Цискаридзе уточнил, что эти изменения произошли в худшую сторону. По его мнению, старшее поколение было более сплоченным. Артист балета выразил надежду, что со временем ситуация изменится.

«Всегда артисты жили в очень сложном ритме, но они были более сплоченными. Сейчас, к сожалению, немножко время изменилось. Все равно артисты живут в очень диком ритме, но единения не так много. Все бывает по спирали. Надеюсь, это все еще вернется», — заключил Цискаридзе.

Что танцор говорил про Путина и СВО

Николай Цискаридзе считает, что Владимир Путин всегда оправдывает надежды граждан. По его мнению, действия главы государства никогда не расходятся со словами.

«Он всегда оправдывает надежды избирателей. Для меня не пустые слова „честь“ и „достоинство“, особенно в переломный момент для России и мира в целом, а он эти понятия олицетворяет. У него никогда слова с делом не расходятся. Я имел возможность неоднократно общаться с Путиным лично и всегда отмечал его умение вникать в самую суть проблем и государственный подход в их разрешении», — отметил Цискаридзе.

Николай Цискаридзе входил в число доверенных лиц Владимира Путина на президентских выборах.

В сентябре 2022 года Николай Цискаридзе заявил, что не собирается осуждать Россию за спецоперацию и решительно выступает за единство русского мира и постсоветских стран. Артист признался, что из-за его позиции с ним прекратили общение многие друзья, но менять свое мнение он не намерен.

«Очень важный выбор — я никогда не хотел поменять страну и язык. Для меня самое ценное, что я русский артист. В 90-е, когда все бежали из России, я наблюдал за тем, как относятся к тем, кто остался. Даже если ты лучший, но ты эмигрант. Я так не хочу», — уточнил Цискаридзе.

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