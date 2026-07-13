Спасатели вывели 170 коров из пылающего здания в Ленобласти

В Гатчинском округе Ленинградской области спасатели вывели около 170 голов крупного рогатого скота из горящего одноэтажного коровника площадью в 100 квадратных метров, пишет Neva.Today со ссылкой на пресс-службу «Леноблпожспаса». Пожар также распространился на двухэтажный дом с мансардой и трактор.

Возгорание потушили специалисты личного состава 105-й пожарной части. Информация о пострадавших пока не поступала. Сейчас представители экстренных служб устанавливают причины пожара.

Ранее в городе Ужуре Красноярского края двое подростков 12 и 14 лет спасли шестимесячного малыша, двухлетнего ребенка и их мать из горящего частного дома, пишет «МК в Красноярске». Возгорание началось на веранде, после чего огонь стремительно охватил внутреннюю часть строения.

До этого в Мурманске пожарные спасли четырех человек в ходе возгорания квартиры в пятиэтажке. Происшествие случилось ранним утром в доме на улице Сафонова.