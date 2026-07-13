Не стал Джеймсом Бондом, но ушел легендой: фото Сэма Нилла в жизни и в кино
Сэм Нилл
Фото: Phil Loftus/Capital Pictures/capitalpictures.com/Global Look Press
Британский актер Сэм Нилл (настоящее имя — Найджел Джон Дермот Нилл) умер на 79-м году жизни в одной из клиник Сиднея. Его фильмография насчитывает более 100 проектов, однако наибольшую известность ему принесла роль Алана Гранта в фантастическом блокбастере «Парк юрского периода».
В студенческие годы Нилл взял псевдоним Сэм, но о профессиональной карьере актера он тогда не задумывался. Долгое время он занимался созданием короткометражек и документальных фильмов, а также играл эпизодические роли. Первый успех к нему пришел к тридцати годам благодаря съемкам в политическом триллере «Спящие собаки».
Сэм Нилл мог бы запомниться публике как Джеймс Бонд, однако в середине 1980-х он сорвал пробы на роль агента 007, так как боялся стать заложником образа. К тому же Нилл дружил с Пирсом Броснаном и знал, как тот мечтает попасть во франшизу. Несмотря на отказ от роли Бонда, в конечном счете Нилл все же добился успеха в кино благодаря съемкам в фильме «Парк юрского периода». Фильм вышел на экраны в 1993 году и быстро завоевал популярность, став культовым. Картина получила три «Оскара» в номинациях «Лучший звук», «Лучшие визуальные эффекты» и «Лучший звуковой монтаж».
В марте 2022 года у артиста выявили рак крови третьей стадии. Несмотря на болезнь и изнуряющее лечение, он не уходил из профессии и соглашался на новые проекты. Последним фильмом с его участием должна стать лента «Годзилла и Конг: Сверхновая», которую планируется выпустить в 2027 году.
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Сэм Нилл на съемочной площадке фильма «Омен 3: Последняя битва», 1981 год
Фото: KPA/Global Look Press
Сэм Нилл, Джозеф Маццелло и Ариана Ричардс, кадр из фильма «Парк юрского периода», 1993 год
Фото: CAP/KFS/capitalpictures.com/Global Look Press
Сэм Нилл, кадр из фильма «В пасти безумия», 1994 год
Фото: KPA/Global Look Press
Кристин Скотт Томас и Сэм Нилл на съемочной площадке фильма «Заклинатель лошадей», 1998 год
Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Сэм Нилл в фильме «Двухсотлетний человек», 1999 год
Фото: KPA/Global Look Press
Сэм Нилл в фильме «Тарелка», 2000 год
Фото: KPA/Global Look Press
Сэм Нилл, кадр из фильма «Парк юрского периода 3», 2001 год
Фото: imago stock&people/Global Look Press
Ханс Мэтисон, Кира Найтли и Сэм Нилл, постер к фильму «Доктор Живаго», 2002 год
Фото: Supplied by FilmStills.net/filmstills.net/Global Look Press
Сэм Нилл, кадр из фильма «Да!», 2004 год
Фото: Supplied by FilmStills.net/FilmStills.net/Global Look Press
Сэм Нилл в роли волшебника Мерлина в мини-сериале «Ученик Мерлина», 2006 год
Фото: Supplied by FilmStills.net/filmstills.net/Global Look Press
Сэм Нил в сериале «Тюдоры», 2007 год
Фото: Supplied by FilmStills.net/filmstills.net/Global Look Press
Уиллем Дефо и Сэм Нил в фильме «Охотник», 2011 год
Фото: CAP/NFS/capitalpictures.com/Global Look Press
Сэм Нилл в фильме «Честь Тома», 2016 год
Фото: NEIL DAVIDSON/capitalpictures.com/Global Look Press
Сэм Нилл, 2017 год
Фото: imago stock&people/Global Look Press
Сэм Нилл в фильме «Пассажир», 2018 год
Фото: Lionsgate/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Сэм Нилл, 2019 год
Фото: Clemens Niehaus via www.imago-im/imago-images.de/Global Look Press
Сэм Нилл, 2024 год
Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Сэм Нилл, 2024 год
Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press